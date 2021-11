Allarme Confesercenti: un milione di pernottamenti persi in caso di restrizioni europee

Eventuali nuove restrizioni in Europa potrebbero avere un contraccolpo pesante sull’incoming italiano. A lanciare l’allarme è la Confesercenti che, in occasione dell’assemblea annuale a Roma, ha segnalato come il trend di ripresa del mercato potrebbe subire una brusca frenata in caso di nuove strette europee anti-Covid “soprattutto nei Paesi tradizionalmente all’origine dei flussi turistici verso l’Italia”.

In base alle rilevazioni di Confesercenti, riporta Adnkronos, alle strutture ricettive potrebbero arrivare a perdere circa un milione di pernottamenti.



A mettere l’accento sulle difficoltà del periodo la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, che ha evidenziato come la ripresa dei consumi in Italia sarà più lenta di quella del Pil e a fine 2022 potrebbe non raggiungere i livelli pre-pandemia.