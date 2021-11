La Lombardia si promuove con Emirates

Ha preso il via una collaborazione tra Emirates e Regione Lombardia per un programma di promozione b2b.

Nell’ambito della partnership è prevista una serie di attività da parte della compagnia aerea di Dubai: un’offerta di tariffe scontate agli operatori affinché confezionino pacchetti sulla Lombardia per i loro clienti, con estrazione finale per un premio di 100mila miglia; realizzazione di un webinar online di formazione, a cui parteciperanno le agenzie di viaggi ed eventi che lavorano con Emirates, e durante il quale sarà presentata l’offerta turistica della regione; avvio di un incentive program rivolto alle agenzie top seller per vendite di viaggi in... (continua a leggere su HotelMag)