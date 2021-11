Mirabilia, a Caserta semaforo verde per la IX Borsa del turismo culturale

di Paola Trotta

Al via a Caserta il 12 e 13 novembre la IX Borsa internazionale del turismo culturale, realizzata in collaborazione con IEG, e la IV Borsa food&drink in collaborazione con Ice, organizzate da Mirabilia Network, associazione che include Unioncamere e 17 Camere di Commercio da Nord a Sud dell’Italia accomunate dalla presenza sul territorio di siti Unesco. Saranno presenti 42 buyer e 82 seller, che animeranno la Borsa del turismo culturale; 25 buyer e 70 seller per quella del food&drink, all’interno di un programma ricco di iniziative e prestigiosi convegni istituzionali, alla presenza, tra gli altri, del Ministro della Cultura Dario Franceschini.

Momento cruciale della due giorni, sarà la firma di Mirabilia Network della 'Dichiarazione di Glasgow sull’azione del clima nel turismo' nel corso di una diretta che, il 12 novembre, collegherà Caserta a Glasgow in occasione della chiusura della Cop26, promossa dalla rete One Planet di Unwto.



La città della reggia diventa così punto di avvio di un percorso pluriennale per l'implementazione del turismo e dell'economia circolare come motore dello sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di costruire cluster europei utilizzando esempi di mobilità sostenibile, biodiversità e aree protette.