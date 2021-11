Concessioni balneari, l’Ue: “La mappatura non basta, l’Italia si conformi alla Bolkestein”

La mappatura delle concessioni balneari prevista dal Ddl Concorrenza non soddisfa l’Unione europea.

Secondo quanto riporta Repubblica.it, un portavoce della Commissione Ue, chiamando in causa la questione delle concessioni delle spiagge, avrebbe bocciato l’intervento previsto dal Governo Draghi, ancora non il linea con quanto richiesto dalla direttiva Bolkestein.



“Siamo al corrente dei recenti sviluppi con la legislazione italiana. È una prerogativa delle autorità italiane come approntare il processo di riforme nelle concessioni balneari – ha dichiarato il portavoce Ue -. Per la Commissione è importante il contenuto e non la forma di questa riforma. Per noi – ha concluso - è importante che le autorità italiane procedano rapidamente a portare in conformità la loro legislazione e le loro pratiche con la legislazione europea e anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia”.