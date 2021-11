Ddl Concorrenza, una lente sulle spiagge: entro 6 mesi la mappatura delle concessioni balneari

Via alla mappatura delle concessioni balneari. È quanto prevede il Ddl Concorrenza, da poco approvato dal Consiglio dei ministri. Il disegno di legge non risolve la questione delle concessioni, iniziata anni fa con l’entrata in vigore della direttiva europea Bolkestein, che impone l’assegnazione delle licenze attraverso gara pubblica.

Un soluzione temporanea era arrivata con la legge di Bilancio 2019, che aveva disposto la proroga delle concessioni demaniali fino al 2033. Proroga poi confermata dal decreto Rilancio del 2020.



Ora, riporta Corriere.it, il Ddl Concorrenza non scioglie il nodo, ma prevede un primo passo: entro 6 mesi dovrà essere fatta una mappatura di tutte le concessioni delle spiagge italiane.



L’operazione ha il fine di, riporta il quotidiano, “promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori”.