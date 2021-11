“Al momento non c’è stata alcuna decisione”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla possibilità di una proroga dello Stato di emergenza fino alla prossima estate. L’estensione della misura fino alla bella stagione resta ancora solo un’ipotesi e attualmente il Governo si riserva di prendere una posizione definitiva sul tema - ha spiegato al Forum con l’Agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor - “alla fine dell’anno”.

Una proroga ci sarà nel caso in cui il quadro epidemiologico lo richiedesse, ma non è detto che si arrivi all’estate. “La proroga dello Stato di emergenza – ha dichiarato – viene decisa nell’immediatezza della scadenza: 60 giorni in un’epidemia sono un periodo piuttosto lungo”.



“Come abbiamo sempre fatto – ha continuato – valuteremo la situazione epidemiologica che in questa fase attuale non registra segni ‘meno’ nei contagi, soprattutto nei numeri che leggiamo nei Paesi europei”.



I vantaggi della proroga

Una possibilità potrebbe essere quella di estendere il provvedimento fino a marzo. La proroga consentirebbe all’Esecutivo di poter continuare a ricorrere ai Dpcm per arginare i contagi, saltando così i tempi lunghi del passaggio parlamentare; e mantenere in vigore i protocolli attivati in materia di prevenzione dei contagi (mascherine e distanziamento), smart working e uso del Green pass.



Inoltre, consentirebbe di mantenere operativa la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo, che attualmente ha in gestione la campagna vaccinale e il rifornimento di materiale sanitario.