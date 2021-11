Gardaland prolunga l’apertura con ‘Prezzemolo&Friends’

Gardaland presenta la prima edizione di ‘Prezzemolo&Friends’, le nuove aperture speciali di novembre dedicate in particolare ai più piccoli.

Tutti i fine settimana, dal 6 al 28 novembre, si terranno show dal vivo, speciali decorazioni, Meet & Greet con i personaggi e animazioni itineranti. Ospiti della prima giornata di apertura prevista per sabato 6 novembre saranno Giorgia Palmas e Filippo Magnini - accompagnati dalle figlie Mia e Sofia – che inaugureranno la prima edizione dell’evento.



Per la prima volta, Gardaland Resort prolungherà l’apertura dopo Halloween, rilanciando una stagione partita con notevole ritardo e andando a sfruttare un mese, quello di novembre, nel quale le famiglie hanno ancora voglia di stare all’aria aperta e approfittare dei weekend.



Durante Prezzemolo&Friends sarà disponibile un biglietto combinato di 25 euro per gli adulti e 22 euro per il ridotto che includerà Gardaland Park, la Miniland e anche Gardaland Sea Life Aquarium. Il parco sarà aperto il sabato e la domenica, dalle 10 alle 17; Gardaland Sea Life Aquarium sarà aperto il sabato e la domenica dalle 11 alle 17.