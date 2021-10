La Basilicata approda al Lucca Comics and Game: la nuova frontiera della promozione turistica

La Basilicata sarà la prima destinazione Regionale a essere presente al Lucca Comics and Games, l’appuntamento dedicato a fumetti e giochi diventato ormai un attrattore a livello nazionale e non solo.

L’edizione 2021 dell’evento prenderà il via domani, 29 ottobre, per concludessi il 1 novembre e avrà come tema ‘Dante Alighieri’. “L’Apt - si legge nella nota -, nel suo piano delle attività 2021, ha inteso investire in maniera significativa nel settore del marketing digitale utilizzando lo strumento del gaming e dei videogiochi quale forma di promozione del territorio”.



Diversi gli appuntamenti in programma, che riguarderanno sia il mondo dei fumetti che quello dei videogiochi. “Un modo innovativo di sperimentare nuovi linguaggi – commenta il direttore generale Apt Antonio Nicoletti – per allargarsi anche a nuovi target a cui far scoprire una Basilicata sorprendente, che si rivela sempre più come luogo dell’immaginario, affidandosi anche alla straordinaria forza comunicativa del cinema e delle nuove tecnologie”.