L’Italia in tasca: una limited edition di accendini Bic celebra i luoghi più iconici

Le bellezze italiane diventano accessori prêt-à-porter. Si chiama #ItaliacheSpettacolo il progetto iconografico con cui Bic, in collaborazione con il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, ha scelto di celebrare i luoghi più iconici della Penisola e supportare il turismo di prossimità.

Si tratta di una limited edition di accendini su cui sono state riprodotte le immagini di otto località: le Dolomiti, la Toscana, Venezia, Roma, Stromboli, Capri, i Trulli e la Sardegna.



Per supportare il progetto, Bic ha inoltre creato una pagina dedicata dove gli utenti potranno caricare i loro angoli di paesaggio dai colori incantati. Gli scatti migliori saranno selezionati per realizzare la collezione #ItaliacheSpettacolo 2022.



L’azienda sostiene inoltre il FAI – Fondo per l’ Ambiente Italiano nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.



“L’obiettivo che ci siamo preposti con queste due iniziative è quello di dare luce alle bellezze del nostro Paese - spiega in una nota Alessandro Renner, general manager Bic South Europe -. Ci piace definire Bic un “un brand attento” e vogliamo dimostrarlo concretamente, continuando ad illuminare le meraviglie che la natura ci ha regalato o che siamo stati in grado di costruire, riaccendendone la luce naturale e contribuendo al recupero e al mantenimento del nostro patrimonio culturale”.



Per fare questo, l’azienda contribuisce alla manutenzione e alla cura del Giardino della Kolymbethra, bene del FAI, nonché gioiello archeologico e agricolo della Sicilia risalente a 2500 anni fa e cuore pulsante della Valle dei Templi. Bic, nello specifico, contribuisce alle opere di adeguamento dell’impianto illuminotecnico del sito, in modo da ampliare l’offerta di visita in occasione delle aperture serali del sito.