"Monitorare i trend in corso, intercettare i cambiamenti e riuscire così a costruire prodotti adatti alle esigenze che si stanno sviluppando. E se non in tempo reale, almeno con tempi di reazione piuttosto immediati. È un obiettivo ambizioso quello alla base dell'accordo siglato a TTG Travel Experience tra Enit e Isnart alla presenza del ministro del Turismo Massimo Garavaglia. La collaborazione, i cui ambiti andranno dall'inquadramento e profilazione della spesa turistica, fino all'analisi predittiva degli scenari possibili, servirà a mettere a fattore comune i dati e la loro capacità di lettura e costruire così un'offerta quanto più possibile aderente ai bisogni dei viaggiatori. "I dati per il turismo - ha detto Garavaglia - sono fondamentali…”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)