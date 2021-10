Chianciano Terme: il wellness per la cura del Long Covid

Parte da Chianciano Terme la fase operativa del progetto di Ita-Italian Trade Agency per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Enit e Federterme, per la valorizzazione all'estero delle terme italiane e la promozione turistica dei territori coinvolti.

Alla vigilia del Bonus Terme (che partirà l'8 novembre), non è stata casuale la scelta della cittadina senese, che a TTG Travel Experience è stata premiata come destinazione più ospitale d'Italia. Le terme di Chianciano hanno anche un elemento in più legato alla salute: sono infatti in prima linea anche per l'ospitalità dedicata al follow up del Long Covid.



"Le Terme sono diventate un presidio sanitario funzionale post Covid - afferma il direttore di Federterme, Aurelio Crudeli - e con il Bonus Terme si potranno prenotare servizi e trattamenti termali legati alla salute o al wellness". L'a.d. delle Terme di Chianciano Carlo Alberto Martellozzo aggiunge: "Puntiamo a diventare un posto unico nel panorama termale sanitario europeo". Paola Trotta