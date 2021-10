Chiusa a Castrocaro Terme la prima edizione del festival del Turismo Sostenibile

Si sono appena concluse a Castrocaro Terme (nella foto) due settimane di incontri, convegni e tavole rotonde che hanno dato vita alla prima edizione del festival del Turismo Sostenibile, realizzato anche grazie al sostegno di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Regione Emilia Romagna.

L’evento conclusivo, svoltosi ieri a Castrocaro Terme, ha visto la partecipazione delle rappresentanze dei 15 Comuni della Romagna Toscana, con l’intervento di Marianna Tonellato, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole e di Liviana Zanetti, presidente di Romagna Toscana.

Tanti gli ospiti che hanno animato le due settimane di incontri, alcuni dei quali aperti al pubblico altri dedicati ai professionisti del settore, ma tutti accomunati dal desiderio di puntare a una nuova forma di turismo integrato, ecologico e d’eccellenza. Il festival, presente anche durante TTG Travel Experience, ha affrontato temi quali la sostenibilità territoriale e sociale prima ancora che economica, l’eco-sostenibilità, il turismo slow e basato sulla persona, l’integrazione del sistema turistico con le caratteristiche socio-culturali delle popolazioni residenti.



“Lo scopo del festival del Turismo Sostenibile e della Romagna Toscana è stato quello di mettere in relazione b2b gli stakeholder del territorio e creare nuove sinergie concrete territoriali in termini di ospitalità, servizi e quindi contenuti del prodotto turistico” ha spiegato Marianna Tonellato.

“Il prodotto turistico Romagna Toscana, nato in seno ad Apt Servizi, è stato raccolto dall’amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole che ha capito l’importanza di dare seguito alla legge regionale 4/16 e creare il rapporto pubblico privato indispensabile per il buon successo di ogni azione di co-marketing – ha aggiunto Liviana Zanetti -. Al centro, la promo commercializzazione del prodotto turistico sia attuata dai club di prodotto, sia attraverso la partecipazione a fiere turistiche che sono decise e organizzate da Apt Servizi e dalla Destinazione Turistica Romagna”.