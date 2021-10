Acqui Terme lancia il 'Bonus destinazione Acqui' per soggiorni scontati

Acqui Terme lancia la promozione che consente di visitare la cittadina a un prezzo scontato grazie al Bonus Destinazione Acqui.

Si tratta di un contributo economico, che può raggiungere fino il 50% di sconto, per trascorrere le vacanze ad Acqui Terme. È questa una delle misure approvate del Comune di Acqui Terme a sostegno delle attività della città. Il Bonus va richiesto scegliendo uno dei pacchetti o esperienze presenti su https://www.monferratontour.it/it/.



Il Bonus ha richiesto uno stanziamento di 115 mila euro, necessari per concedere sconti massimi che non possono superare il 50% del valore totale dell’offerta turistica, con un tetto massimo a persona di 150 euro, se si realizza in giornata o con un pernottamento, oppure di 200 euro se si realizza con due pernottamenti. Potrà essere applicato anche a chi acquisterà un pacchetto speciale dedicato alle cure termali, che prevede due notti gratuite (con un tetto massimo di 200 euro) per chi soggiorna 10 notti, con la scelta di due attività esperienziali. Possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri, che potranno acquistare un massimo di 5 Bonus Destinazione Acqui. Il cliente acquisterà già al netto dello sconto la propria vacanza, realizzata da un’agenzia di viaggi o da un tour operator incoming.



Il Bonus può essere acquistato entro il 31 dicembre 2021 e potrà essere utilizzato entro il 31 ottobre 2022. Il cliente pagherà il pacchetto al consorzio turistico, al netto dello sconto. La vacanza acquistata con il Bonus Destinazione Acqui non è rimborsabile e il Bonus potrà essere commercializzato esclusivamente sulla piattaforma.