Nuovi brand, ma soprattutto nuove partnership. Land of Fashion, il gruppo di 5 villaggi commerciali distribuiti in tutt’Italia, allarga il ventaglio delle boutique di qualità in ognuna delle sue sedi (ben 30 marchi in più per un totale di 600) e rilancia accordi per una mobilità al servizio sia dello shopping che del turismo.

Dopo aver sperimentato promozioni di successo insieme ai club automobilistici della Germania e dell’Austria, nell’autunno in corso potrà avvantaggiarsi anche della spinta delle Ferrovie Slovene, tenendo un occhio puntato sulle maggiori compagnie aeree.



“Per favorire le visite al Palmanova Village - chiarisce Mauro Acquati, (nella foto) chief business development officer di Hubsolute, la società che gestisce Land of Fashion - abbiamo previsto la brandizzazione di 1 milione 200mila biglietti ferroviari, spazi vetrina sulle carrozze dei treni e banner pubblicitari sui siti e social delle Ferrovie Slovene. Come confermano i dati estivi, il trend di arrivi dalla Mitteleuropa è in forte crescita e questi strumenti non possono che favorire l’esperienza commerciale nelle nostre sedi”.



Esperienza commerciale, appunto. Non semplice shopping. Perché la ripresa della movimentazione estera anche su Franciacorta Village, Mantova Village, Valdichiana Village e Puglia Village ha spinto Land of Fashion a lanciare iniziative d’intrattenimento con i principali attori dei territori coinvolti, puntando soprattutto sul target famiglie per invitare a una permanenza in sede più lunga: dagli show-cooking ai workshop artigianali, dall’allestimento di piste su ghiaccio alle Village Nights, al centro di Land of Fashion resta sempre la qualità del benvivere italiano.