Al via la quinta edizione di ‘Vendemmia a Torino - Grapes in town 2021’

Torino capitale della vendemmia. Dal 22 ottobre al 7 novembre il capoluogo piemontese torna a ospitare la manifestazione “Vendemmia a Torino - Grapes in town 2021 - Portici Divini”, giunta alla sua quinta edizione. Grazie alla collaborazione fra la città metropolitana, la Regione, Ente turismo Langhe Monferrato Roero e Assessorato al turismo di Alba, quest’anno il programma prevede più di 300 eventi in presenza, permettendo di entrare in contatto con produttori di vino di tutto il territorio piemontese.

“Dopo aver totalizzato 1 milione di collegamenti durante la manifestazione in remoto del 2020 - spiega Paola Casagrande, direttore dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte - e in previsione dello spostamento della kermesse nelle Langhe nel 2022, siamo certi che i numeri di partecipazione continueranno a crescere. Grazie al richiamo di Torino, il prodotto vino piemontese ha compiuto un balzo in avanti sul piano qualitativo e innovativo, permettendo fra l’altro ai visitatori di unirsi direttamente alle fasi di vendemmia”. A.C.