Basilicata da record, da James Bond al ponte tibetano più lungo del mondo

Mentre Matera viene lanciata nei cinema di tutto il mondo grazie all'ultima avventura di 007 'No time to die', è l'immagine di una Basilicata in grado di parlare a chi ama il viaggio d'avventura quella promossa dall'Apt a TTG Travel Experience.

Dal ponte tibetano più lungo del mondo, opera ingegneristica a 80 metri di altezza inaugurata lo scorso luglio a Castelsaraceno, all'albero più antico d'Europa nel Parco del Pollino, al confine tra Basilicata e Calabria, fino ad arrivare al Volo dell'Angelo per volare sospesi a un cavo d'acciao sopra le montagne. Sono esperienze outdoor uniche quelle che è possibile sperimentare nel territorio lucano.



"L'estate 2021 ha mostrato una Basilicata più attrattiva che mai - ha affermato il direttore dell'Apt, Antonio Nicoletti - con un'offerta in grado di soddisfare le esigenze di turisti vecchi e nuovi. Ed è proprio con la consapevolezza della straordinaria attualità dell'offerta regionale che stiamo ampliando i nostri canali di promozione, rivolgendoci a un pubblico che ama cultura, ambiente e paesaggio". A. D. A.