Piemonte, il ritorno degli stranieri: tutte le cifre dell'estate

A certificarlo sono i dati presentati dalla Regione: giugno e luglio sono stati, per il Piemonte, i mesi della ripartenza. Una ripresa dovuta non solo ai viaggiatori italiani, aumentati del 35% rispetto al 2020, ma anche al ritorno di quelli internazionali, più che raddoppiati rispetto allo scorso anno. I due mesi registrano un incremento di 54 punti percentuali per quanto riguarda gli arrivi, mentre i pernottamenti sono saliti del 63% sul 2020.

Ancora meglio il mese di agosto, che ha fatto registrare movimenti analoghi all’anno pre-pandemia, il 2019, con circa 500mila arrivi e 2 milioni di pernottamenti. Ottimi risultati dunque, anche se bilancio del turismo estivo in Piemonte per il 2021 differisce ancora dai livelli pre-pandemici per circa 20-25% di turisti che ancora sono mancati sul territorio.



Ottimismo per l'autunno e la primavera

“C’è stato un grande ritorno degli stranieri, soprattutto tedeschi, olandesi, scandinavi e francesi - hanno sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Vittoria Poggio -. Le prenotazioni per quest’autunno e per la primavera 2022 fanno ben sperare. Dalla ripartenza della vendita dei nostri voucher vacanza, il 15 luglio, ne sono stati già venduti 60mila per un totale di 360mila pernottamenti”.



Hanno poi annunciato che a breve uscirà un bando da 6 milioni di euro per la qualificazione delle strutture ricettive, “volto soprattutto - hanno specificato secondo quanto riportato da atnews.it - alla realizzazione di strutture e aree esterne per far fronte ai protocolli post-pandemici. Un ulteriore aiuto dalla Regione per un settore, il turismo, che si conferma una risorsa preziosa per tutto il territorio”.