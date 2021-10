Si torna a sciare a Cervinia: le regole del turismo sulla neve

Da oggi si scia a Cervinia. Alle 8.15 di questa mattina i tornelli di una delle stazioni principali d’Italia sono tornati ad accogliere i clienti.

Come spiega corriere.it, è obbligatorio essere muniti di green pass (se maggiori di 12 anni) e ovviamente di mascherina. I controlli sul possesso del certificato verde saranno effettuati sia dalle forze dell’ordine sia dagli operatori del comprensorio. Ancora in vigore inoltre il distanziamento di 1 metro.



Per quanto riguarda lo skipass, al momento può essere acquistato unicamente online ed eventualmente ritirato in loco in modalità pick-up.