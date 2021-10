Le Vie di Dante: decolla il progetto che unisce Toscana ed Emilia Romagna

di Alberto Caspani

A piedi, in bicicletta o in treno. Le Vie di Dante, che collegano la natia Firenze alla Ravenna del fatidico trapasso, possono essere ripercorse oggi da appassionati di qualunque fascia d’età. Grazie alla stretta collaborazione fra Toscana ed Emilia Romagna, che nel 2021 ha permesso di completare anche la mappatura degli itinerari ciclabili fra le due regioni, l’attraversamento dei territori appeninici non richiede più di essere trekker super allenati.

“Il nostro progetto punta a superare l’idea di confine - spiega Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica - non solo a livello territoriale, ma anche di offerta. Il sito lanciato per il 700° anniversario dalla morte del Sommo Poeta, danteotosco700.it, mette infatti in contatto oltre 70 località del tracciato, dando nuovo impulso economico ai Comuni più isolati e abbandonati dell’interno. Sono raggiungibili seguendo tre diversi itinerari, valorizzati da ben 31 offerte già disponibili online”.



Con 63mila utenti registrati e 131mila visualizzazioni ad oggi, il portale web è diventato una guida imprescindibile per chi vuole conoscere tutto sul Poeta, ma soprattutto per chi intende cimentarsi nella Vie di Dante: il 24% è oggi rappresentato da giovani fra i 25 e i 34 anni, il 22% da adulti fra i 35 e i 44 anni.