Chessa, Sardegna: “Con TTG ci attendiamo una grande ripresa”

di Paola Trotta

"La Sardegna ha avuto un'estate con un boom di turismo e ora, oltre al mare, abbiamo otto mesi l'anno da valorizzare con gli eventi sportivi, il turismo archeologico, congressuale, l'enogastronomia, il turismo esperienziale, il settore wedding. Puntiamo a raccontare i valori e le tradizioni dell'entroterra".

Questi gli obiettivi e i nuovi asset di comunicazione e promozione a cui punta l'Assessore al Turismo della Regione Sardegna Gianni Chessa (nella foto), presentati a Rimini a TTG Travel Experience. "Grazie a TTG ci aspettiamo una grande ripresa a livello nazionale, ed è evidente dalla grandissima affluenza di operatori del settore e pubblico che c'è in fiera. La fase della ripartenza si è avviata grazie anche a tutte le azioni che il Governo ha messo in atto ed è una grande opportunità anche per la Sardegna, patrimonio dell'Italia. Abbiamo tanti progetti in programma da proporre, man mano che gli effetti della pandemia iniziano a passare, che non abbiamo mai fatto".