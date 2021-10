Destination Italia a TTG Travel Experience: ecco i nuovi progetti

Un’estate spinta dai numeri di SONO Travel Club quella di Destination Italia. La Dmc, che si appresta a raggiungere la Fiera di Rimini per partecipare a TTG Travel Experience, alza il velo su una stagione che ha visto il lusso interpretare una parte da protagonista. Numerose infatti le richieste per Toscana, Sardegna, Puglia, Basilicata e Campania.

“Il ticket medio registrato quest’anno è molto più alto rispetto al passato e questo ci conferma che la strada che abbiamo intrapreso nel voler aumentare la qualità percepita del nostro prodotto e dei nostri servizi sarà un ulteriore volano per il 2022 – spiega in una nota Roberto Pannozzo, direttore generale di Destination Italia. - Affrontiamo questo cammino verso il nuovo anno con molto ottimismo e contiamo di arrivarci con un volume di prenotazioni analogo a quello record registrato alla fine 2019 per il 2020, senza dimenticare che anche la stagione invernale sarà per noi un’ulteriore occasione per farci trovare pronti”.



I prossimi mesi

Ora, dopo la ripresa della domana e le riaperture di alcune frontiere e di alcuni mercati, Destination Italia messo a punto una programmazione studiata per servire una clientela sempre più aperta all’idea di viaggiare non solo nei mesi estivi.



In quest’ottica, la Dmc ha stipulato nuove collaborazioni con i programmi welfare e loyalty di alcune grandi aziende italiane. “La proposta si articola in una serie di prodotti pacchettizzati comprensivi di soggiorni ed esperienze nelle diverse regioni d’Italia - afferma Pannozzo - e non escludiamo ulteriori investimenti in tecnologia per agevolare l’integrazione dei nostri sistemi con gli strumenti in uso sulle principali piattaforme welfare: investire per crescere è l’impulso che muove ogni nostra scelta”.



Tutto sempre nel rispetto delle regole e della sicurezza. “Abbiamo raccolto tutti i ‘tessuti’ necessari per poter confezionare ‘vestiti su misura’ per ogni nostro cliente e abbiamo assicurato una squadra di professionisti in grado di personalizzare il viaggio in maniera attenta e accurata”. Tra le proposte, viaggi in treno, minivan, self drive da combinare con borghi, città d’arte, dimore esclusive. Ampliata anche l’offerta invernale e primaverile della Basilicata, del Piemonte, della montagna e delle Dolomiti.



“Nei prossimi mesi cercheremo anche di cavalcare l’onda della notorietà che le città di Matera e Gravina in Puglia vivranno grazie a ‘No Time To Die’, l’ultimo episodio dell’epopea di James Bond, proponendo pacchetti di viaggio ed esperienze eno-gastronomiche ‘senza tempo’ tra la Basilicata e la Puglia – aggiunge Rita Baccarelli, responsabile sviluppo prodotto di Destination Italia -. All’interno del nostro stand al TTG ospiteremo anche un hotel che è stato coinvolto dal set della spia più famosa del mondo e che è da sempre tra le icone del lusso della Città dei Sassi, il Sant Angelo Luxury Resort”.