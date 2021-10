Nitto Atp Finals: Torino Outlet Village nei pacchetti luxury di Gattinoni

Torino Outlet Village stringe un patto con gli agenti di viaggi in nome del turismo, sottolineando questa mission anche attraverso la presenza a TTG Travel Experience, a Fiera Rimini.

"Un outlet vive molto di turismo, italiano ed estero - rimarca il marketing manager Diego Paolucci -. Quest'estate c'è stato un ritorno degli stranieri, anche se siamo in attesa di rivedere gli est-europei. C'è un budget dedicato agli adv, e il mio messaggio è "lavoriamo insieme", soprattutto sull'incoming. Torino ne ha bisogno per il suo rilancio turistico".



Partner delle Nitto Atp Finals 2021, in programma al Pala Alpitour dal 14 al 21 novembre, Torino Outlet Village promuove una luxury shopping experience, che Gattinoni ha inserito tra i pacchetti-esperienze proposti in occasione del torneo tennistico internazionale di cui è Official tour operator. "Le Nitto Atp Finals rappresentano un importante momento di rilancio, non soltanto per il territorio, ma anche per le agenzie - afferma Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network -. Offriamo alle agenzie l'opportunità di offrire ai propri clienti pacchetti esclusivi e personalizzabili che, oltre all'evento, valorizzano le eccellenze del territorio". S. P.