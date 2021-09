La Sicilia a TTG Travel Experience con il rilancio di See Sicily

La Sicilia punta ad avere un ruolo da grande protagonista nella prossima edizione di TTG Travel Experience, l’evento organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà dal 13 al 15 ottobre alla Fiera di Rimini.

Forte di un ottimo risultato durante l’ultima stagione estiva l’isola sarà presente con uno stand da 700 mq nel Padiglione A5, con una rappresentanza di 40 espositori. Una partecipazione di primissimo piano, con uno sguardo particolare a prodotti e servizi da offrire ad un cliente che oggi più che mai ha esigenze e richieste specifiche.



Tra i focus ci sarà ancora una volta See Sicily, l’iniziativa avviata nel 2020, finanziata con fondi europei e promossa dalla Giunta della Regione Siciliana – Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo. Questa ha mirato anzitutto a promuovere il brand turistico della Regione Sicilia e a promuovere forme di destagionalizzazione e di riscoperta del territorio, offrendo inoltre una misura di sostegno immediata agli operatori economici locali.



“Lo strumento funziona – ha commentato l’assessore al Turismo, Soprt e Spettacolo Manlio Messina -, sono già tantissimi i turisti ad averne approfittato con le notti o le visite guidate in omaggio, come sono migliaia gli operatori del turismo che, a vario titolo, partecipano al funzionamento di un programma che rende ulteriormente attrattiva la nostra isola”.