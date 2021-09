Sardegna: un registro enogastronomico come volano per il turismo

L’enogastronomia sarda per promuovere il turismo sull’isola. Sono in totale 66 le ricette inviate dai Comuni sardi per l’inserimnto all’interno del Registro dei piatti tipici tradizionali istituito con una legge del 2 agosto scorso.

Il registro si trasformerebbe in uno strumento di promozione del travel nella Regione, facendo riscoprire piatti e preparazioni che sembravano quasi perduti. Questo anche alla luce degli ultimi trend: l’offerta enogastronomica, come riporta ansa.it, verrebbe infatti incontro alle nuove esigenze dei turisti, che vanno oltre al semplice soggiorno balneare.