Federalberghi Roma: “Il Mice riparte ma con numeri bassi”

Il turismo Mice della Capitale sta rialzando la testa. Anche se di dimensioni ridotte, gli alberghi cominciano di nuovo a ospitare eventi e riunioni aziendali. “Il settore – conferma Giuseppe Roscioli (nella foto), presidente di Federalberghi Roma e vicepresidente Federalberghi nazionale – è ripartito, ma si muove ancora su numeriche molto piccole. Parliamo per lo più di riunioni di 10-20 persone, solo in rari casi raggiungiamo i 45-50 partecipanti”. Anche le strutture ricettive, si legge su Hotelmag, hanno dovuto imparare a sfruttare le potenzialità del virtuale. “La formula prevalente è ormai quella degli eventi ibridi – sottolinea Roscioli -: poche persone in presenza e altre collegate in remoto.

L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link.