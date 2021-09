Il green pass servirà anche per sciare

Sulle piste con il green pass. Il nuovo testo sul certificato verde inserisce anche gli impanti di risalita tra i luoghi in cui si potrà accedere solo con il pass.

Come riporta ilsole24ore.com, l’obbligo viene infatti previsto oltre che su aerei, intercity, treni ad Alta velocità e traghetti interregionali, anche per “funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici”.



La precisazione, comunque, è un segnale di ripresa per la stagione sciistica, sostanzialmente ferma per l’inverno 20/21 e ‘dimezzata’ nella stagione precedente.



Sul fronte dei traghetti interregionali, è prevista l’esenzione dal certificato per la tratta dello Stretto di Messina e anche da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti.