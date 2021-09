Datatur settembre 2021: i duri effetti della pandemia su incoming e alberghi

L’undicesima edizione di “Datatur – Trend e statistiche sull’economia del turismo”, realizzata da Federalberghi e dall’Ebnt, con il supporto tecnico scientifico di Incipit Consulting, illustra le dinamiche dell’economia turistica, si legge su Hotelmag, con particolare attenzione a quelle del comparto alberghiero, descrivendone, in modo semplice e sintetico, i principali indicatori.

L’edizione settembre 2021 delinea un quadro ancora molto critico per l’Italia e il resto del mondo, segnato dall’emergenza per la pandemia di Covid-19 che ha colpito il nostro Paese più duramente di altri e che ha avuto e sta tuttora avendo conseguenze pesanti sul sistema economico italiano, in particolar modo sul turismo. Lo scenario globale evidenzia come l’esplosione del Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento per contrastarne la diffusione abbiano causato la peggiore recessione dai tempi della Grande Depressione, superando quella verificatasi durante la crisi finanziaria globale di un decennio fa.



