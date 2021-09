Decreto Grandi Navi a Venezia: la Camera approva lo stop

Via libera definitivo al decreto Grandi Navi a Venezia. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 363 favorevoli, 15 contrari e quattro astenuti. La decisione della Camera, come riportato da Agi, dispone lo stop del passaggio dei cosiddetti 'giganti del mare' nella Laguna.

Secondo il provvedimento, alcuni canali e vie d'acqua della Laguna vengono dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale. In particolare, il provvedimento dichiara le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia monumento nazionale.



Al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale, si dispone che le misure di tutela e le prescrizioni sugli usi non compatibili possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.



Nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, dichiarate monumento nazionale, viene quindi vietato il transito di navi che superino la stazza lorda di 25.000 GT, che abbiano uno scafo al galleggiamento lungo oltre 180 metri o che abbiano un tiraggio aereo superiore a 35 metri. Infine, divieto anche per le navi che impieghino combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0,1%.