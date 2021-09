Calabria in zona gialla da lunedì, migliora invece la Sardegna

A partire dalla prossima settimana la Sicilia non sarà la sola regione italiana in fascia gialla. Ad affiancarla ci sarà quasi sicuramente la Calabria che, in base ai dati registrati ieri, ha superato entrambe le soglie che decretano la retrocessione da bianco a giallo: quella del 10% per quanto riguarda i ricoveri di pazienti Covid in terapia intensiva, e quella del 15% di ricoveri in altri reparti.

In realtà la Calabria, con 85 ricoveri settimanali ogni 100mila abitanti, rischia già da due settimane di ritrovarsi in giallo, come spiega ilsole24ore.com, e ora le restrizioni (mascherine all’aperto e capienza limitata in locali, stadi e spettacoli) sembrano ormai inevitabili e scatteranno il 20 settembre, a meno di decisioni diverse della cabina di regia.



La situazione di Sicilia e Sardegna

Intanto la Sicilia scongiura il passaggio in arancione, in quanto rispetto alla scorsa settimana l'incidenza è scesa da 158 a 118 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti.



Altra regione in bilico tra fascia bianca e gialla nelle ultime due settimane è la Sardegna, che però in questi giorni fa registrare un quadro in deciso miglioramento, che le consente di restare in zona bianca.