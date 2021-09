A Gardaland torna l’Oktoberfest da sabato 18 settembre

Tornerà da sabato 18 settembre e fino al prossimo 3 ottobre Gardaland Oktoberfest, l’appuntamento a tema per celebrare l’evento bavarese attraverso le specialità gastronomiche tradizionali.

Durante tutto il periodo ci sarà il tradizionale Welcome Show con i costumi tipici mentre la Kapuziner Bier Band allieterà le vie del parco con allegre canzoni. Sul fronte gastronomico quest’anno sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio a tema “birra” in 5 tappe, ciascuna dedicata ad un brand di birra specifico, con decorazioni ispirate ai colori del brand scelto e con un’offerta culinaria dedicata.



Nei giorni feriali l’orario di apertura sarà dalle ore 10 alle 17, mentre il sabato l’apertura si estenderà fino alle 21 e la domenica fino alle 20. Per informazioni su orari e giorni di apertura e per effettuare la prenotazione obbligatoria dell’entrata consultare il sito gardaland.it.