Resta la Sicilia l’unica Regione italiana in zona gialla. Per tutto il resto della Penisola viene confermata la zona bianca.

La situazione, come riporta corriere.it, al momento pare in miglioramento, dal momento che l’Rt medio nazionale è passato a 0,92; il dato è uno dei fattori chiave per il passaggio di colore delle Regioni.



Inoltre Friuli Venezia Giulia, Lombardia e provincia autonoma di Bolzano questa settimana vengono classificate a rischio moderato; le restanti Regioni risultano invece a rischio basso. La scorsa settimana invece erano 17 le regioni a rischio moderato.