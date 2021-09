Il gran recupero della Puglia: a luglio gli arrivi superano il 2019

Incremento del 45 per cento degli arrivi tra gennaio e luglio con un vero e proprio boom a giugno, quando si è registrato il raddoppio. Anche i dati certificano l’ottimo andamento dei turismo in Puglia in attesa dei numeri di agosto.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, a luglio la regione ha superato i flussi del 2019 con un incremento dell’1,5 per cento. Dato che sale a doppia cifra se si prendono in considerazione solamente gli spostamenti degli italiani.



Interessante anche l’apporto degli arrivi degli stranieri, quasi raddoppiati rispetto a un 2020 povero di traffico dall’estero. I mercati che hanno performato meglio sono quelli di Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e Polonia. Resta comunque ancora un divario ampio con il 2019 quando lo share dall’estero si attestava al 28 per cento, contro il 13 di quest’anno.