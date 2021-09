Garavaglia: “Protocolli pronti per la stagione invernale in montagna”

È importante tornare a sciare e a trascorrere le vacanze anche in montagna. A sostenerlo è il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che torna sul tema per sottolineare come i protocolli siano già tutti pronti.

"Il protocollo è già stato sostanzialmente visto lo scorso anno, poi non si è partiti perché la situazione era molto complicata. Adesso si riprende in mano il protocollo e si vede se c'è qualche affinamento da fare. Dopodiché l'importante è che si scii".



Come riportato da Ansa, riferendosi alla prossima stagione turistica invernale, il ministro, a margine di un incontro avuto a Trieste, ha ribadito: "Stiamo guardando alla fase della ripartenza. Questa estate è andata bene e non è ancora finita, quindi c'è una coda positiva da cogliere fino in fondo”.

“Adesso c'è da ragionare sul futuro, che è la stagione invernale. Si torni a sciare in serenità e tranquillità, dopodiché i buoni risultati li possiamo e dobbiamo consolidare".

Per quanto riguarda il turismo in Friuli Venezia Giulia, il ministro ha sottolineato che la regione ha "i fondamentali ottimi. C'è tutto: mare, colline e vino, per cui va fatto conoscere molto di più".