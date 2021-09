Sardegna: con ‘Isola dello sport’ spazio agli eventi internazionali

Ventisei competizioni ed eventi di carattere internazionale. La Sardegna punta sulle manifestazioni che coinvolgono discipline e protagonisti di grande rilievo. Si chiama ‘Isola dello sport’ il cartellone di eventi sportivi promossi dalla Regione.

Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo, si legge su Hotelmag, ha evidenziato il valore di “un settore promozionale su cui intendiamo continuare a investire per promuovere la Sardegna nel mondo, sicuri che lo sport sia un veicolo formidabile di diffusione, grazie ai media, di quello che la nostra Isola può offrire ai visitatori, non solo in estate, ma in tutti i periodi dell’anno. Gli eventi sportivi hanno una forte ricaduta positiva sul nostro tessuto produttivo ed economico”.



Verrà tenuto conto, in particolare, della dislocazione degli eventi, in modo da coinvolgere tutte le zone della Sardegna in un progetto globale di promozione. “Si parte con la vela – ha spiegato Chessa -, per poi arrivare alla Cupra Fip star, che anticipa il World padel tour. A Olbia l’Aquabike world championship, a Cagliari il campionato mondiale di offshore-catamarano e le finali dei mondiali di beach volley. Dal 10 settembre la Sporting Sardinia Cup a Pula. Il calendario è fitto di eventi sino a dicembre”.