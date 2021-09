‘Destinazione Turistica Valle di Susa’: al via il progetto di promozione congiunta

Si chiama ‘Destinazione Turistica Valle di Susa’ ed è l’accordo, siglato da Unione Montana Valle Susa, Unione Montana Alta Valle Susa e Unione Montana Via Lattea Comuni Olimpici per valorizzare il patrimonio storico, artistico, architettonico e paesaggistico locale, con promozione della rete escursionistica e sviluppo socio-economico in ambito turistico dell’area.

L’accordo si inserisce nel piano di valorizzazione ‘Valle di Susa. Tesori di arte e Cultura Alpina’ e si propone di sostenere azioni che presentino il territorio come unico e unito sul mercato nazionale ed internazionale.



Per il presidente dell’Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri “È un momento importante. Al netto della frammentazione della valle in Unioni, si è lavorato per costruire un’uniformità sul territorio fondata su turismo e cultura. Questo per noi è motivo di orgoglio ed è un punto di forza importante. La valle offre incredibili opportunità e questo è il primo passo per valorizzarle”.



Il progetto

“È un progetto di area vasta – ha aggiunto il presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa Piero Nurisso - che prende le tre unioni e mette insieme tutte le forze nel campo del turismo: campo in cui possiamo trovare uno sviluppo futuro. Per questo è anche importante che ripristiniamo il territorio, lo curiamo e lo dotiamo di servizi. In questo senso, come Unione Alta Valle abbiamo deliberato ad esempio la prosecuzione della pista ciclabile da Susa e stiamo lavorando su percorso alto che colleghi Bardonecchia a Giaglione”.



“Questo è un momento molto importante per la nostra Valle – ha spiegato il presidente dell’Unione Montana Via Lattea Comuni Olimpici Maurizio Beria d’Argentina -. Questo territorio condivide tanti elementi: dobbiamo quindi dimenticare quelli e crescere sulla base di ciò che ci accomuna”.



“Questo tavolo – ha commentato l’assessore alla Cultura dell’Unione Montana Valle Susa Andrea Archinà - eredita un lavoro iniziato tanto tempo fa, con l’allora Comunità Montana. Con esso, oggi ricostituiamo l’identità culturale del nostro territorio e la proiettiamo in uno scenario internazionale attraverso l'accoglienza turistica”.



“Sono soddisfatto e orgoglioso di questo grande passo – ha aggiunto l’Assessore al Turismo dell’Unione Montana Valle Susa Giorgio Montabone, che è anche presidente del Consorzio Turismo Bardonecchia -. È esattamente ciò di cui c’era bisogno: il turismo dopo la pandemia si sta trasformando ed è quindi il momento giusto per fare rete per una promozione unica della Valle di Susa".



Dal canto suo, il presidente del Centro Culturale Diocesano don Gianluca Popolla si è detto: “quasi commosso, perché sono tanti anni che si cerca di lavorare per valorizzare il territorio. Siamo qui perché ognuno ha fiducia nell’altro e vuole lavorare insieme agli altri perché ha fiducia nelle loro competenze”.