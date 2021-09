Sono stati 23 milioni, in totale, gli italiani che tra luglio e agosto hanno trascorso le vacanze nella Penisola. A rivelarlo è un’indagine Cna Turismo e Commercio, condotta tra gli associati di tutto il Paese. Il dato, ovviamente condizionato dallo scenario pandemico e dall’inaccessibilità di alcune destinazioni, ha superato quello della stagione 2020 (17 milioni) e del 2019 (18 milioni).

A fare la parte del leone, come da tradizione, sono state le località balneari. Da Nord a Sud le spiagge italiane hanno registrato il tutto esaurito.



Ma anche le isole minori hanno giocato la loro parte, merito soprattutto, sottolinea la Confederazione, delle campagne vaccinali che le hanno rese ‘Covid-free’ e delle politiche volte alla sostenibilità ambientale.



Gli hotel

Per quanto riguarda la ricettività, gli italiani hanno optato in maggioranza per strutture alberghiere tradizionali, con 15 milioni di presenze, mentre 8 milioni si sono affidati alle strutture extra-alberghiere (in testa i campeggi nelle loro varie declinazioni).



Gli stranieri hanno contribuito alla ripartenza delle città d’arte, che rimangono comunque lontane dalle performance pre-Covid.