Sicilia ancora in fascia gialla, si salvano Sardegna e Calabria

La Sicilia sembra destinata, per ora, a rimanere l’unica regione in fascia gialla. Sardegna e Calabria, infatti, sebbene a rischio retrocessione dovrebbero restare in area bianca, dal momento che non superano le soglie del 10% dei ricoveri di pazienti Covid in terapia intensiva e del 15% negli altri reparti. Sono questi, infatti, i tassi che fanno scattare il cambio di colore, con le relative restrizioni.

Peggiorano, invece, i dati relativi alla Sicilia, con tassi in aumento sia per le terapie intensive, sia per i ricoveri nei reparti ordinari. Fortunatamente, però, come spiega Il Sole 24 Ore siamo ancora lontani dalle soglie del 20% in terapia intensiva e del 30% in area medica non critica, percentuali che farebbero scattare il passaggio in arancione.