Sicilia: in estate cresce ancora il turismo italiano e tornano gli stranieri

L'estate 2021 segna il ritorno degli stranieri in Sicilia. Il turismo sull'isola sembra essere ripartito nonostante la pandemia e a far segnare numeri interessanti nonsono stati solamente gli italiani. Durante il mese di luglio, secondo i dati Turistat, gli stranieri sono cresciuti del 110% rispetto allo stesso mese del 2020 e addirittura di quasi il 500% a giugno.

Non sono mancati gli italiani, +6% a luglio rispetto al 2019, annata eccellente per la regione.



Analizzando i movimenti nelle strutture alberghiere ed extralberghiere, si contano circa 2,3 milioni di presenze con un agosto che ha ritmi da tutto esaurito. Numeri in ascesa dunque, lo confermano pure gli arrivi cresciuti a giugno del 74% rispetto al 2020, e le presenze che nello stesso mese hanno fatto un +125%. Bene anche luglio con +15% sugli arrivi e +28% sulle presenze complessive.



Come ha dichiarato a lasicilia.it l'assessore regionale al turismo Manlio Messina, "Se guardiamo al 2019 c'è ancora terreno da recuperare. Ma - conclude - i dati di luglio 2021 sono confortanti". Secondo le previsioni, il ritorno in zona gialla della Sicilia non dovrebbe influire sull'andamento delle prossime settimane. G. G.