Sanremo viaggia in controtendenza: grazie agli stranieri, numeri migliori del 2019

Sanremo viaggia in controtendenza rispetto alle difficoltà patite da altre destinazioni. Il bilancio di fine estate indica un +20% di presenze rispetto al 2019, anche se mancano ancora le statistiche aggiornate.

Come riportato da Sanremonews, sono tanti anche i turisti stranieri che hanno scelto la Città dei Fiori.

Tradizionalmente prescelta da francesi e nordeuropei, la città sta rivedendo anche visitatori dagli Stati Uniti. Per il momento risultano in calo rispetto al 2019, ma le prenotazioni per settembre sono in crescita.



Quel che invece è mancato questa estate è stato il traffico dai mercato inglese e russo, con quest’ultimo che ha segnato un -90%. “Il ritorno del volo diretto Nizza - New York ha aiutato i turisti americani a raggiungere la nostra zona - commenta Marco Sarlo, general manager del Royal Hotel (nella foto) - ma il clou delle prenotazioni lo avremo a settembre. In estate abbiamo perso russi e inglesi, ma sono stati sostituiti da francesi, svizzeri, olandesi e tedeschi. Per quanto riguarda i russi, abbiamo avuto solo clienti con residenza in Unione europea”.



Per bilanci con dati precisi occorrerà attendere la fine di settembre, ma per il momento pare che l’estate 2021 abbiamo confermato per l’ennesima volta il gradimento degli stranieri nei confronti della località.