La Sardegna si prepara a settembre: “Sarà un mese interessante”

Dopo le cifre boom di agosto, la Sardegna si appresta a un settembre altrettanto positivo, complici il ricco calendaro di manifestazioni culturali e le attrattive naturalistiche del territorio.

Intanto tra i numeri che indicano una stagione eccezionale parlano chiaro quelli di Alghero. La Grotta di Nettuno, ad esempio, ha raggiunto i 78mila visitatori in tre mesi di apertura, lo stesso numero di visitatori fatto nel corso di tutto il 2020.

Molto bene anche le vendite di Alghero Ticket, il biglietto unico che consente di visitare più siti e musei del territorio, con agevolazioni sui prezzi.



“Numeri alti sino al 10 settembre - ha anticipato a La Nuova Sardegna Marco Montalto, presidente del Consorzio Riviera del Corallo -, poi si lavorerà molto con il last minute anche perché ci sarà da verificare la situazione Covid, se la Sardegna rimarrà zona bianca o se diventeremo gialli. In ogni caso le limitazioni sarebbero poche per cui - ha rimarcato Montalto - si potrebbe sperare in un settembre interessante”.