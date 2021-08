Turismo Veneto, balneare meglio del 2019

Le misure adottate dal governo per prevenire la diffusione del Covid-19 non hanno rallentato il turismo veneto. I viaggiatori stranieri hanno infatti popolato la regione contribuendo al rilancio dell'economia locale. Come ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in alcuni settori, tra cui il balneare, il fatturato è stato pari, se non addirittura superiore, a quello del 2019.

Notevole è stato il flusso di arrivi sulle spiagge del litorale veneziano, apprezzate soprattutto da chi, volendo evitare viaggi in aereo, si è spostato in auto su brevi e medie percorrenze. Il mercato più forte, come riporta ilgazzettino.it, è stato quello tedesco. "Sono convinto che questa sia stata l'occasione buona per far ripartire l'intero turismo del Veneto", ha commentato Zaia. G. G.