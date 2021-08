Gli 'Acqui Wine Days' per rilanciare sapori e tradizioni del Monferrato

Dal 3 al 5 settembre Acqui Terme ospiterà la nuova edizione degli Acqui Wine Days, tre giorni per approfondire la conoscenza dei sapori di un territorio di grande valore

L’evento è organizzato dal comune di Acqui Terme e dal consorzio Tutela Vini d’Acqui con il supporto dell’enoteca regionale Acqui ‘Terme e Vino’, dell’associazione Comuni Brachetto d’Acqui, di Confcommercio e di Confesercenti di Acqui Terme ed ha il patrocinio della Regione Piemonte.

L’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte spiega che con la prima edizione, che era stata fortemente voluta seppur nel pieno dell’emergenza sanitaria, si era cercato di realizzare per la città di Acqui Terme una manifestazione d’interesse ultraterritoriale. Proprio per questo motivo la Regione Piemonte sosterrà il rilancio del Monferrato in una versione sinergica e innovativa dove i vini Doc e Docg saranno il punto di riferimento.



Il sindaco di Acqui Terme ha evidenziato che gli Acqui Wine Days hanno lo scopo di far conoscere il territorio all’insegna del connubio tra territorio, prodotti d’eccellenza e turismo.

Paolo Ricagno, presidente del Consorzio Vini d’Acqui e produttore vitivinicolo, ha commentato: “Per troppo tempo questo territorio, il Monferrato, parte integrante e preziosa del sito Unesco dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte patrimonio dell’Umanità, ha delegato ad altri la consapevolezza delle proprie potenzialità. È ora che ci si riappropri di un passato e di un futuro che ci appartengono. Agli Acqui Wine Days, con grande sforzo di risorse e di personale, il consorzio che presiedo a tutela del Brachetto d’Acqui e dell’Acqui docg Rosé, gestirà punti di degustazione di questi vini. Il consorzio è pronto a collaborare con tutte quelle istituzioni, pubbliche e private, che abbiano gli obiettivi di promuovere e valorizzare il paesaggio e il territorio monferrino”.



L’evento inaugurale degli Acqui Wine Days si terrà il 3 settembre 2021 a Villa Ottolenghi-Wedekind alle 11.30, con un incontro dal titolo ‘Dalle Strade del Vino agli Acqui Wine Days’. Per l’occasione sarà presente il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Nella stessa giornata alle 20.30, si potrà partecipare alla cena con brindisi di benvenuto agli Acqui Wine Days presso l’Enoteca regionale di Acqui Terme. Durante le giornate degli Acqui Wine Days, seguiranno diversi eventi collaterali per conoscere e gustare il territorio.