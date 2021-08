Massimo Garavaglia torna a parlare della stagione invernale alle porte, garantendo che con il Green pass non ci saranno problemi. A meno di tre mesi dal via della prossima stagione dello sci, il ministro del Turismo scende in campo per rasserenare gli operatori.

“Abbiamo tutte le carte in regola per avere una stagione invernale serena - ha commentato il ministro a margine di un convegno al Meeting Cl di Rimini -. Il Green pass è la soluzione per non chiedere di più. Abbiamo la certificazione per i ristoranti al chiuso, grandi problemi non ce ne saranno: si usano le stesse regole”.



Come riportato da La Stampa, il ministro ha sottolineato poi le differenze rispetto all’anno scorso: “L’anno scorso il Cts aveva validato tutti i protocolli, si è arrivati all’ultimo giorno utile e poi è andata com’è andata. Partendo per tempo siamo nelle condizioni di avere protocolli certi, tutte le regole certe e di aprire con serenità. Se mai ci sarà un contingentamento nei numeri ma, al netto di questo, non vedo grandi problemi".



Già settimana scorsa a Courmayeur il ministro Garavaglia aveva parlato del Green Pass come lasciapassare per la prossima stagione invernale: “Per il prossimo inverno sono positivo: gli impianti riapriranno e la stagione verrà salvata dal Green pass".

Per quanto riguarda i finanziamenti di 460 milioni di euro che riguardano gli impianti sciistici infine “abbiamo già ottenuto l’ok della Ue. Il decreto adesso è alla Corte dei Conti: bisogna aspettare i tempi tecnici e anche questi 460 milioni saranno finalmente sbloccati”.