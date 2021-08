Acqui Terme rilancia con 'Uno spettacolo da vivere'

Acqui Terme rilancia la sua vocazione turistica e si promuove sui social network attraverso lo spot ‘Acqui Terme, uno spettacolo da vivere’, realizzato dal Comune di Acqui Terme.

Il video ha l’obiettivo di valorizzare la città in tutti i suoi aspetti, raccontando la tradizione, l’arte, la cultura e l’enogastronomia attraverso immagini suggestive. Sarà utilizzato per campagne mirate, attraverso diversi media, rivolgendosi al mercato delle agenzie di viaggi e dei tour operator.



“È un invito a scoprire la nostra città - ha spiegato l’assessore al turismo, Lorenza Oselin -. Abbiamo voluto realizzare uno spot emozionante, che raccontasse tutto ciò che la nostra città è capace di offrire, dalla tradizione fino alle esperienze più inusuali, facendo emergere l’autenticità di Acqui Terme. È una città da respirare, in cui immergersi completamente, da vivere. Questo video si inserisce in un progetto di rilancio turistico, che vede la realizzazione del Bonus Destinazione Acqui rivolto a tutti i turisti. Lo spot promozionale sarà uno strumento per far conoscere la nostra città come meta turistica".

Nelle prossime settimane lo spot promozionale sarà inserito in diverse testate online del settore turistico e sarà diffuso tra i media locali.