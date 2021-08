Sicilia contro il Covid, mascherine all'aperto in 55 comuni

L’aumentare costante dei contagi in Sicilia lo ha convinto e ieri sera il governatore Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza che ripristina l’uso delle mascherine all’aperto in 55 comuni della regione per cercare di arginare i contagi.

In due di questi, Barrafranca e Niscemi, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia è stato addirittura deciso il passaggio in zona arancione, con tutte le restrizioni previste dalla normativa nazionale.



Intanto con i rientri dalle ferie di questa e della prossima settimana si spera in una ripresa della campagna vaccinale che negli ultimi giorni si è dimezzata rispetto al target del Governo di 500mila dosi al giorno.