Venezia introduce i varchi di ingresso per l’estate 2022. Il provvedimento di ingresso solo su prenotazione, in discussione da tempo, era stato rinviato per il Covid, ma ora il comune ha stabilito che dal prossimo anno i flussi giornalieri andranno gestiti con il nuovo sistema.

Il numero chiuso di turisti sarà garantito da varchi elettronici nei punti di accesso alla città attraverso i quali non si potrà passare senza aver prenotato la visita, che prevede anche un contributo di accesso.



Dal pagamento saranno esentati i residenti, i pendolari e una serie di categorie che verranno definite. I veneti non dovranno pagare, ma saranno comunque chiamati a prenotare la visita.



Non è escluso che già da settembre i primi tornelli vengano posizionati al Tronchetto per essere 'testati’ dai dipendenti del Comune e delle società partecipate.



L’ipotesi è che vegano posizionati tornelli presso la stazione ferroviaria, a Piazzale Roma e al terminal dei lancioni dei turisti.