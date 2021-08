Terza edizione per il bando 'Viaggio #inLombardia'

Una dotazione finanziaria di 2 milioni 400mila euro per la realizzazione di progetti per la promozione e la valorizzazione di itinerari turistici in grado di collegare le città capoluogo con le destinazioni fuori porta, in modo da far scoprire e apprezzare borghi lombardi.

È questo l’obiettivo della terza edizione del bando ‘Viaggio #inLombardia’, approvato dalla Giunta regionale. I progetti, si legge su Hotelmag, devono prevedere le seguenti attività minime essenziali: declinazione di almeno un itinerario turistico tematico esperienziale che si sviluppi tra il comune capoluogo e altre destinazioni; un’attività di promozione turistica b2c funzionale agli itinerari declinati; un’attività di promozione turistica b2b funzionale agli itinerari declinati.



L’agevolazione concessa è a fondo perduto e fino al 70% dell’investimento complessivo, sino a un massimo di 100mila euro a fronte di un investimento minimo di 75mila.



Le attività di sviluppo e promozione istituzionale di itinerari turistici dovranno essere realizzate e rendicontate entro il 15 dicembre 2022.



Tra le spese ammissibili vi sono l’acquisto di servizi necessari allo sviluppo e alla promozione istituzionale di itinerari turistici per un valore pari al 50% dell’investimento complessivo; l’acquisto di beni, macchinari, attrezzature funzionali alla valorizzazione degli itinerari turistici stessi e finalizzati all’incremento patrimoniale dell’ente beneficiario per un valore pari al 50% dell’investimento.



Possono presentare domanda in forma aggregata i capifila di partenariati composti da: Camere di commercio lombarde; enti locali lombardi; soggetti pubblici delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche con finalità statutaria di promozione turistica.