Liguria, tris di candidature per “Best Tourism Villages by Unwto”

Lerici è uno dei tre comuni della Liguria candidati alla call “Best Tourism Villages by Unwto”, progetto di multi level governance per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico dei territori. Alla località dello Spezzino, si legge su Hotelmag, si affiancano Dolceacqua, in provincia di Imperia, e Sassello, nel Savonese.

“Questa iniziativa – ha spiegato l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Gianni Berrino (nella foto) – ci permette di far conoscere la bellezza, la storia e la cultura dei nostri borghi. Supportiamo i comuni in modo da poter coglierne tutte le opportunità, promuovendo la bellezza del territorio ligure”.



I comuni che partecipano a “Best Tourism Villages” non devono superare i 15mila abitanti e devono essere caratterizzati dalla presenza di attività a forte impatto identitario (agricoltura, boschi e foreste, allevamento, pesca, artigianato, usi e costumi).



“Il turismo può essere un motore di cambiamento positivo – ha affermato il segretario generale dell’Unwto, Zurab Pololikashvili -, e nel rilanciare il turismo lavoriamo per assicurarci di non lasciare indietro nessuno e nessun villaggio”.