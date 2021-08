Toscana e Trenitalia insieme per la promozione delle città d'arte e termali

La Regione Toscana ha attivato il progetto “Città d’arte | città termali”, al fine di favorire lo sviluppo e la ripresa del turismo attraverso la definizione di prodotti e itinerari tematici e integrati.

Toscana Promozione Turistica, si legge su Hotelmag, intende qualificare la promozione delle città d’arte Firenze, Pisa, Lucca, Siena, Pistoia e Arezzo e delle città termali Montecatini Terme, Casciana Terme e Chianciano Terme, quali destinazioni turistiche sostenibili da comunicare, attraverso nuove forme di offerta, a livello nazionale e internazionale.



Ha questo fine l’accordo con Trenitalia, per l’adozione di iniziative commerciali congiunte per le città d’arte e termali, attraverso la realizzazione di un progetto di campagna promozionale volta a incrementare le presenze turistiche nelle strutture ricettive aderenti al progetto e a incentivare l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto sostenibile per raggiungere le aree delle città d’arte e termali.



Le strutture turistiche che aderiranno alla campagna promozionale avranno diritto alla visibilità fornendo, di controparte, una serie di scontistiche sui soggiorni: 10% per un soggiorno di almeno tre notti, 15% per un soggiorno di almeno 7 notti e 20% per un soggiorno di almeno 14 notti.