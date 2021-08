Sardegna, monta la polemica sul nuovo logo della Costa Smeralda

Fa discutere il nuovo logo della Costa Smeralda. Presentato pochi giorni fa dal Consorzio Costa Smeralda, come parte del piano strategico per rilanciare la destinazione, ha già fatto storcere il naso a qualcuno. Quel qualcuno è Claudio Miorelli, manager membro del Consorzio, nonché personaggio che ha contribuito alla trasformazione della fortunata destinazione sarda. Per 30 anni, infatti, ha seguito i progetti di sviluppo di Karim Aga Khan.

Stando a quanto si legge su lanuovasardegna.it, il manager, ora in pensione, avrebbe espresso il suo disappunto in un lungo post su Facebook. “Quante rocce si dovranno sostituire per applicare il nuovo logo? O saranno mantenuti entrambi (originale e nuovo) creando una palese confusione in termini di immagine (eventualità decisamente sconsigliata dal marketing)?”.



Miorelli avrebbe puntato il dito contro l’iniziativa, sollevando perplessità sulle ricadute economiche dell’intervento. “Non mi interessa fare polemiche ma è una cosa molto seria – ha scritto il manager -, estremamente seria. Il Consorzio Costa Smeralda non è una società con scopo di lucro”.